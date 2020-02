Insensato Coração: Norma se casa com Léo!

Após ser humilhado por Norma, Léo vai virar o jogo

Foto: Divulgação/Rede Globo

Disposta a resistir à atração cada vez maior que sente por Léo (Gabriel Braga Nunes), Norma (Gloria Pires) decide expor o seu prisioneiro a mais uma humilhação. Dessa vez em público. Mais que isso: em pleno casamento de Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paola Oliveira).

Chofer Léo

Horas antes da cerimônia Norma ordena que o criminoso coloque uma roupa de motorista e a leve a um evento social. Como bandido tem antena, Léo se preocupa com o fato de ser obrigado a sair de casa, mas nada pode fazer. Só ao chegar ao destino o crápula descobre que o evento em questão é nada mais nada menos que o casamento do irmão a quem ele tanto odeia com sua ex.

Cheio de ódio por ser visto pelos parentes e convidados naquela condição, para ele, humilhante, Léo consegue se manter frio e se comportar como um submisso serviçal.

Como era de se esperar, a chegada da viúva de Teodoro (Tarcísio Meira) com o ex-marido de Marina na igreja, como seu motorista, causa o maior rebuliço. Indignada, Vitória (NathaliaTimberg) é obrigada a pedir a Norma que retire o funcionário dela da igreja, antes que Pedro saia da sacristia para o momento do “sim”. Fingindo inocência, Norma obedece. E, para alegria geral, Mariana e Pedro oficializam seu relacionamento após tragédias e desencontros.

Wanda será cúmplice nas trambicagens do filho preferido

Foto: Divulgação/Rede Globo

O troco do pilantra

Já em casa, Léo engole a afronta e conversa com a patroa-amante. Ele finge estar apaixonado e garante: aceitará qualquer humilhação, desde que não seja obrigado a se afastar dela, como sugeriu Vitória. Os dois transam loucamente e a tonta cede, mais uma vez.

E bota tonta nisso! Realmente Norma acredita que conseguiu conquistar seu amor bandido, após tornar-se uma pessoa parecida com ele. Em resumo, disposta a passar por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que deseja. A partir dali os dois vivem um período de trégua. Cínico como ele só, Léo leva Norma para passear de moto, lhe dá presentes e planeja uma viagem de lua de mel para o exterior. E deixa a amante comovida quando, durante um jantar que os dois oferecem a Wanda (Natália do Vale), ele diz à mãe e a Norma que elas são a sua família.

A essa altura do campeonato de trambicagens, Léo estará com mais liberdade. Durante uma visita à mãe ele confessa que sua intenção é roubar todo o dinheiro que Norma herdou do marido e sumir no mundo, levando-a com ele, é claro. Afinal, como sempre diz, dará a ela “a vida de rainha com a qual sempre sonhou e merece”. Credo!!! Wandinha, a louca, se anima toda e promete ao filho ajudá-lo no que puder.

Léo, então, volta para a mansão e depois de mais uma noite de amor com Norma, a pede em casamento, garantindo: assinará qualquer acordo pré-nupcial que ela exigir. Completamente apaixonada, a otária topa na hora. E começa a preparar sua cerimônia de casamento. Indignado com a esperteza do primogênito, Raul (Antonio Fagundes) fará de tudo para impedir a concretização da união. Mas, nos bastidores da novela é dado como certo que a burralda subirá, sim, ao altar com o psicopata e, mais uma vez, dançará miudinho nas mãos dele. Mas Norminha merece, né, gente? É esperar para ver!