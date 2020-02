Insensato Coração: Milton morre atropelado por culpa de Norma

Desconfiado, Milton levante a ficha criminal de Norma

Foto: Divulgação – Rede Globo

Irritada com o comportamento de Milton (José de Abreu), que usa a mesada que recebe de Bibi (Maria Clara Gueiros) para comprar uísque em vez de ajudar nas despesas da casa, Fabíola (Roberta Rodrigues) manda o namorado arrumar um emprego.

Milton, que nunca gostou de pegar no batente, tenta conseguir dinheiro com Norma (Gloria Pires) para tocar mais um de seus mirabolantes projetos. Claro, a

nova milionária despacha o produtor, até porque naquele momento está para receber a visita de Ismael (Juliano Cazarré), que lhe trará mais informações de Léo (Gabriel Braga Nunes).

Só que Milton vê o ex-motorista entrando na mansão e volta para alertar Norma de que aquele sujeito assaltou a residência de Teodoro (Tarcísio Meira) no passado. E fica estarrecido ao flagrar a viúva do amigo conversando com o bandido na maior intimidade.

Disposta a não ceder à pressão, Norma manda Ismael dar um susto em Milton

Foto: Divulgação – Rede Globo

Alertada por Jandira (Cristina Galvão), Norma procura Milton no dia seguinte e pede que ele apresente um orçamento de seu projeto para ela patrocinar. Só que o pai de Bibi, desconfiado, solicita a um advogado de Florianópolis (SC) que levante a ficha criminal de Norma.

Nessa, o boa-vida descobre que ela foi condenada por assaltar e provocar a morte do ex-patrão. De posse dessas informações, Milton chantageia a milionária. E exige uma fortuna em troca de seu silêncio, ameaçando denunciá-la pela morte de Teodoro. Disposta a não ceder à pressão, a viúva manda Ismael dar um susto em Milton.

Dias depois, a ex-detenta avisa o amigo do falecido marido que Ismael vai buscá-lo de carro para levá-lo ao banco, e ele poderá, então, retirar o dinheiro de que precisa. Uma vez no automóvel, Ismael carrega Milton para um lugar deserto, lhe tasca uma bofetada e o ameaça com uma arma.

Apavorado, o pai de Bibi foge por entre os carros e acaba atropelado e morto.



