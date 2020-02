Insensato Coração: Marina bota Norma novamente na cadeia

Ao saber que Léo e Norma vão se casar, Marina a denuncia à polícia

Os dias de lua de mel de Norma (Gloria Pires) e Léo (Gabriel Braga Nunes) chegam ao fim. Graças à ação de Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paola Oliveira). O ex-piloto descobre que o irmão e a amante estão com viagem marcada para Portugal.

Pedro, então, entra em contato com o delegado encarregado do caso da morte de Luciana (Fernanda Machado) e descobre que a prisão de Léo foi decretada. Ele avisa que o safado sairá do país, mas promete atrapalhar os planos para que dê tempo de a polícia prendê-lo.

Pedro e Marina vão ao aeroporto e encontram o casal do mal. Depois de uma pequena discussão, Léo vai ao banheiro, Pedro o segue e, no reservado, joga o passaporte do irmão no vaso. Com o documento danificado, o safado não consegue embarcar.

A polícia chega, Léo corre, mas Pedro o alcança, imobilizando-o. Ao ver o amado atrás das grades, Norma fica tão arrasada que passa a odiar Pedro e Marina, a quem culpa por estar separada de Léo.

Ela paga Wagner (Eduardo Galvão) para tirá-lo da cadeia, mas conclui que, enquanto o cunhado e a mulher estiverem vivos, não conseguirá ser feliz ao lado do vilão. “Aqueles dois continuam no meu caminho, me sabotando, me impedindo de conseguir o que quero, o que preciso, o que eu tenho direito!”, desabafa com Jandira (Cristina Galvão).

E ela está certa. Marina, ao saber que Léo e Norma vão se casar, denuncia-a à polícia por quebra de condicional ao tentar sair do país. Resultado: Norma é presa minutos antes da cerimônia de sua união com Léo.