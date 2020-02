Insensato Coração: Livre da cadeia, Norma mata marido rico por dinheiro

Instinto assassino: Norma se tornará uma mulher cruel na prisão e vai matar o rico Teodoro por dinheiro

Foto: Divulgação/Rede Globo

Nos próximos capítulos da trama acontecerá o julgamento de Norma (Gloria Pires). Como a situação da acusada é terrível, já que nunca conseguiu provas contra o homem que a enganou e que ela conhece por Armando (Gabriel Braga Nunes), o advogado vai propor a ela que assuma a culpa pelo roubo do falecido patrão em troca de uma pena alternativa. A enfermeira injustiçada recusa a proposta e é condenada a seis anos em regime fechado.

O primeiro assassinato

Na penitenciária, Norma não será capaz de resistir às péssimas influências das detentas com quem passará a conviver. Entre elas, Araci (Cristiana Oliveira), uma mulher violenta, que cumpre pena por tráfico de drogas e se tornará sua inimiga mortal. Mas a enfermeira levará a melhor nessa guerra e vai acabar cometendo ali seu primeiro assassinato.

Tudo acontece após uma rebelião das presidiárias. Norma está “trabalhando” na enfermaria para obter redução de pena, e passa a cuidar de Araci, que se fere na tentativa de fuga. Nesse meio-tempo ela consegue arrancar da inimiga onde é o esconderijo do dinheiro que ela guarda fora da prisão. Norma dá um medicamento errado à bandida, que acaba morrendo sem que ninguém suspeite da enfermeira.

Após uma passagem de tempo de cinco anos, Norma ganha a liberdade e refaz sua vida com a grana roubada da falecida colega de cela. Mais que isso: cheia de ódio no coração, ela porá em prática seu diabólico plano de vingança contra o ex-noivo. Um dia ela descobre por acaso a verdadeira identidade do homem que a arruinou. Ela lê no jornal uma reportagem sobre Léo, que, a essa altura, estará casado com Marina (Paola Oliveira).

A ex-enfermeira colocará em prática um plano de vingança contra Léo

Foto: Divulgação/Rede Globo

Vida nova fora da cadeia

Norma se muda para o Rio e acaba indo trabalhar como enfermeira do ricaço Teodoro (Tarcísio Meira), que se recupera de problemas cardíacos. Simulando ser uma doce e prestativa mulher, Norma conquistará o carinho do milionário. Com a saúde abalada, decide se casar com sua nova paixão. Já na condição de esposa, a megera fará tudo para que o novo marido mude seu testamento, fazendo- o decepcionar o sobrinho Oscar (Luigi Baricelli), até então seu único herdeiro. Para conseguir isso Norma se aliará ao filho que o executivo teve fora do casamento, o rebelde Vinícius (Thiago Martins), que aceitará prejudicar o pai por dinheiro.

Teodoro acabará descobrindo, tarde demais, o seu erro. Quando ele se der conta da verdadeira natureza de sua esposa, será assassinado por ela, num crime sem pistas. Norma, rica e livre, partirá com tudo para cima de Léo.