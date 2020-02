Insensato Coração: Léo, finalmente, vai parar atrás das grades!

Fim da linha: Léo será julgado por todas as suas maldades

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois de muito investigar, Raul (Antonio Fagundes) descobre que Norma (Gloria Pires) foi enganada por Léo (Gabriel Braga Nunes) no passado. E pressiona a viúva a dizer se ela e o filho crápula foram cúmplices na morte de Silveira (Hugo Carvana) e Teodoro (Tarcísio Meira).

Sem saída, Norma revela ao pai do amante que realmente foi usada por Léo no roubo da casa de Silveira, mas que se vingou dele ao conseguir colocá-lo abaixo dela. Depois da conversa, ela vai direto para casa e avisa Léo que os dois precisarão sair do país imediatamente.

O passo em falso de Léo

O erro do bandido é prevenir Wanda (Natália do Vale) de que irá viajar. Desconfiado de que o irmão está aprontando alguma, Pedro (Eriberto Leão) procura a mãe e a aterroriza, dizendo que Norma quer se vingar de Léo e é uma mulher extremamente perigosa. Assustada, Wanda deixa escapar que o primogênito irá sumir rumo ao exterior.

A partir daí começa uma corrida contra o tempo para Pedro impedir o vilão de deixar o país. O piloto procura a polícia para contar sobre as intenções de Léo e na delegacia constata: o mandado de prisão do irmão está para sair a qualquer momento.

Briga no aeroporto

Enquanto o delegado tenta apressar os trâmites na Justiça, Pedro vai com Nando (Pedro Garcia Netto) e Marina (Paola Oliveira) para o aeroporto. O piloto consegue atrasar a viagem do assassino lutando com ele no banheiro da sala vip e jogando seu passaporte na privada. Como acha que conseguiu impedir o psicopata de escapar impune, Pedro deixa os dois lá atônitos e parte em busca de ajuda das autoridades para trancafiar o irmão.

Em perigo? Pedro e Marina conseguem trancafiar Léo, mas entram na mira da implacável Norma

Foto: Divulgação/Rede Globo

Aflita, Norma se dirige com Léo ao departamento de Polícia Federal na intenção de obterem autorização para viajar sem o passaporte. Nisso, vêem Pedro se reaproximando com policiais. Léo foge, mas o irmão corre atrás dele e consegue segurá-lo no estacionamento do aeroporto. Aí, sim, os policiais chegam, e o levam em cana.

Imediatamente Norma aciona Wagner (Eduardo Galvão) para tirar o amante do xadrez, mas, devido à fuga, o relaxamento da prisão é negado. Léo come o pão que o diabo amassou no presídio, já que seu companheiro de cela o obriga a lavar até latrina. Norma se frustra pela falta do amante e passa a nutrir um ódio mortal por Pedro e Marina. Enlouquecida, ela chega a comentar com Jandira (Cristina Galvão) que vai matar os dois, que ousaram se meter em seus planos e separá-la de Léo. Agora a vida de Pedro e Marina corre sério perigo, até porque o apaixonado casal nem imagina do que Norma é capaz.