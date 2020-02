Insensato Coração: Eunice surta com morte dramática de Luciana

Eunice não acredita na morte da irmã

Foto: Divulgação – Rede Globo

Inconformada com o fim do noivado, Luciana decide reconquistar Pedro de qualquer maneira. E implora que ele a leve numa viagem de trabalho. Mesmo sem querer, o rapaz concorda. Assim que eles decolam, o avião cai, eles são socorridos, mas Luciana não resiste e morre no hospital.

A notícia deixa Eunice (Deborah Evelyn) completamente transtornada. “Ela está viva, só esta machucada. É minha irmãzinha! Ela é só uma garota, ela é linda, ela vai se casar…”, diz, sem acreditar na morte de Luciana.