Insensato Coração: Eunice é expulsa de casa e vira recepcionista

Eunice vai trabalhar no ateliê de Gilda

Foto: Divulgação/Rede Globo

Jandira (Cristina Galvão) acusa Eunice (Deborah Evelyn) e Ismael (Juliano Cazarré) de serem os assassinos de Norma. Eles são presos e, assim, seu segredo vem à tona e Júlio (Marcelo Valle) não deixa barato. Ele escorraça a esposa, colocando-a para fora de casa.

Sem ter como se sustentar, a perua só encontra apoio mesmo em Leila (Bruna Linzmeyer). A filha rebelde arruma um emprego para a mãe no ateliê de Gilda (Helena Fernandes), que o compra de Paula (Tainá Müller).

Eunice vira recepcionista do local, passando a servir cafezinho para as clientes chiques da estilista de sucesso em que Leila se transforma. Mas a “madame” não perde a pose.

Leila e André ficam juntos

Leila e André engatam um relacionamento aberto

Foto: Divulgação/Rede Globo

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E Leila comprova o antigo ditado. A garota consegue conquistar André (Lázaro Ramos) depois que este se cura do câncer. Os dois engatam um relacionamento, mas… Nada convencional.

Eles terão uma relação aberta, com cada um podendo sair com quem quiser. E dá supercerto. Na última cena do casal, André conquista uma mulher na pista da Barão da Gamboa. Leila se aproxima e avisa que está indo embora com um rapaz que conheceu ali também. Eles combinam de se falar mais tarde. E a amizade continua.