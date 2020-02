Insensato Coração: Cortez não aceita que Rafa fale mal de Natalie e bate no filho

Pai e filho discutem feio por causa do casamento de Cortez e Natalie

Foto: Divulgação – Rede Globo

A relação entre pai e filho desanda de vez, depois que Rafa (Jonatas Faro) leva uma garota de programa para casa. Cortez (Herson Capri) chama sua atenção e o garoto rebate: “E desde quando prostituta não é bem-vinda aqui dentro?”

O banqueiro perde a paciência e dá um bofetão no filho de tirar sangue. O gato não se abala. “Você se casou com uma piranha de quinta e está querendo obrigar a mim e a Paula(Tainá Müller) a conviver com quem você podia levar, no máximo, para um motel de beira de estrada!”, grita Rafa.

Com ódio, Cortez manda o estudante se mudar para outro lugar. Mas Rafa se nega a deixar a mansão, alegando que é um dos herdeiros do imóvel. Sem ter como expulsá-lo, o empresário suspende sua mesada e toma o carro que havia dado ao filho.

Paula abre ateliê

Paula contratará Leila para trabalhar em seu ateliê

Foto: Divulgação – Rede Globo



Os anos de peruíce podem estar com os dias contados para Paula. É que, finalmente, a moça abre seu próprio ateliê e começa a trabalhar. Leila (Bruna Linzmeyer) deixa seu currículo na empresa da ex-cunhada da irmã e acaba sendo contratada. O salário não é grande coisa, mas a jovem estilista só falta soltar foguete de alegria.

Só que a felicidade acaba assim que Leila começa a pegar no batente. Logo no primeiro dia de trabalho, a moça descobre que não poderá mostrar seu talento como desejava.

Paula não está interessada nisso. A nova empresária quer apenas que a jovem copie modelos de roupas que aparecem em revistas importadas. Não quer saber de peças originais.