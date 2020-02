Insensato Coração: Cortez manda capanga ameaçar Natalie

Natalie fica morrendo de medo do Cortez

Foto: Divulgação/Rede Globo

Mesmo foragido, Cortez (Herson Capri) consegue aterrorizar seus inimigos. Enquanto o banqueiro leva vida de príncipe na Espanha, Natalie (Deborah Secco) luta para se reerguer.

E, para isso, claro, conta com a ajuda de Roni (Leonardo Miggiorin). O promoter consegue um novo contrato para a moça posar para a revista Fogo Alto. Antes mesmo de ela fazer as fotos, a notícia corre o mundo, divulgando o título do ensaio: “Natalie Cortez, a musa do banqueiro bandido”. E é o que tira Cortez do sério.

Da Espanha, o banqueiro manda Rubens (Ed Oliveira) procurar a ex-esposa e ameaçá-la. “Ia ser uma pena, uma mulher tão bonita… mas acontece, né? Para morrer, basta estar vivo”, diz o capanga.

Natalie, claro, quase morre de medo e pensa em desistir de retomar a “carreira”.