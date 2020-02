Insensato Coração: Cortez consegue levar Natalie para a cama

Cortez vai mentir para Natalie dizendo que está separado

Foto: Divulgação/Rede Globo

Nos próximos capítulos, Cortez (Herson Capri) se mostrará obcecado por Natalie (Deborah Secco). E, cafajeste como ele só, armará um plano maquiavélico para levar a modelo para a cama.

Aproveitando-se de uma viagem da esposa, Clarice (Ana Beatriz Nogueira), o banqueiro se hospeda num hotel e atrai a loira ao local. Cortez mente para Natalie dizendo que acabou de se separar e a convence a tomar um drinque no quarto.

Lá, o mulherengo seduz a jovem e fica tão enlouquecido com a performance sexual dela que lhe propõe que more com ele até seu divórcio sair. O problema é: quando Clarice volta Cortez fica sem saber como manter o caso com ela e o casamento.