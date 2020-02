Insensato Coração: Cortez acusa Natalie pela morte de Clarice

Natalie vai conseguir se casar com Cortez, mas pode ter surpresas desagradáveis…

Com a estranha morte de Clarice (Ana Beatriz Nogueira), prevista para ir ao ar dia 27, Natalie (Deborah Secco) tenta se reaproximar de Cortez (Herson Capri) a todo custo. E, claro, finalmente, ocupar o lugar de esposa na vida do amante.

Em princípio o banqueiro rejeita a oportunista, mas acaba cedendo à atração e procurando-a na casa dela. Haydê (Rosi Campos) é quem recebe Cortez e exige que ele deixe sua filha em paz de uma vez por todas. O milionário canalha promete considerar o pedido, mas, assim que sai do apartamento da faxineira, solicita a Douglas (Ricardo Tozzi) que entregue uma flor a Natalie, com um recado para ir ao encontro dele em um motel.

Rapidinho a periguete vai até lá, feliz da vida por estar se reconciliando com o ricaço. No entanto, não aceita deixar o lar da mãe e voltar a viver sob a proteção dele. Após uma noite caliente Natalie reafirma: continuará morando com Haydê e será sua namorada. Assim, não topará mais encontrar-se com ele escondido.

Natalie pode acabar incriminada pela morte da ex-mulher de Cortez, Clarice!

A primeira vitória de Natalie é embarcar com Cortez para um cruzeiro, o mesmo no qual Henrique (Ricardo Pereira) será assassinado. Depois, o banqueiro convida Natalie para um jantar com Léo (Gabriel Braga Nunes). Mais do que depressa a alpinista social pede a Roni (Leonardo Miggiorim) que chame um fotógrafo para fazer fotos deles no restaurante só para tornar público o seu caso com Cortez.

O amigo concorda, mas alerta Natalie: Cortez não é flor que se cheire e está sendo investigado pela Polícia Federal! Natalie ignora os conselhos do agente e também os de sua mãe e conseguirá se casar com Cortez.

Mas o futuro reserva surpresas para a loira. Quando o cerco em torno de Cortez apertar ele vai incriminar Natalie pela morte de Clarice e ela pode acabar atrás das grades!