Insensato Coração: conheça a próxima novela da Globo

Eriberto Leão ficará dividido entre as belas Paola Oliveira e Fernanda Machado

Foto: Divulgação – Rede Globo

O diretor de núcleo, Dennis Carvalho, pôs um ponto final nas primeiras gravações da próxima novela das 9 da Globo, Insensato Coração, em Florianópolis. Depois de ficar por quase 40 dias na capital catarinense, a equipe voltou ao Rio para dar continuidade aos trabalhos, no Projac.

Para as cenas iniciais da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, com estreia prevista para janeiro de 2011, foram registradas imagens em 22 locações, como a Ponte Hercílio Luz, a Lagoa da Conceição e várias praias de Floripa. “A novela se passa, basicamente, no Rio, mas, nos primeiros 60 capítulos, teremos uma ação importante com a família central da história morando em Florianópolis. Escolhemos a cidade porque é um lugar lindo e de ótimo astral”, explica Gilberto. Por família central leia-se Raul (Antonio Fagundes), Wanda (Natália do Vale) e os filhos do casal: o vilão Léo (Fábio Assunção) e o mocinho Pedro (Eriberto Leão).

Léo e Pedro serão antagonistas desde pequenos. E, adultos, lutarão pela mesma mulher, a designer Marina (Paola Oliveira). Aliás, a troca da protagonista – Ana Paula Arósio foi dispensada por faltar às gravações – não atrasou o cronograma de trabalho. Além dos irmãos, de seus pais e da mocinha, 26 atores passaram pelas locações no Sul. Entre eles, Gloria Pires, Deborah Evelyn, Maria Clara Gueiros, Bete Mendes e Hugo Carvana.