Insensato Coração: Cecília perde a virgindade com Rafa

Apaixonados: Cecília vai assumir de vez o namoro com Rafa

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ao ver Cecília (Giovanna Lancelotti) de papo com Vinícius na faculdade, Quim (Thiago de Los Reyes) fotografa os dois com seu celular e manda a foto por torpedo para Rafa (Jonatas Faro).

A princípio o filho de Cortez cai na história e briga com a namorada. Mas, ao constatar que ela estava inocente na situação, faz as pazes com a gata e os apaixonados acabam transando pela primeira vez. Só para a irmã, Leila (Bruna Linzmeyer), a garota conta que perdeu a virgindade e que tudo foi maravilhoso.

No dia seguinte, na faculdade, Cecília apresenta Rafa como seu namorado a Vinícius bem na frente de Quim, que fica no maior despeito. Quem manda, né?