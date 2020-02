Insensato Coração: Carol troca Raul por André

André volta a procurar Carol e diz que quer um relacionamento sério com ela

Foto: Divulgação – Rede Globo

Indiretamente, Gregório (Milton Gonçalves) acaba fazendo algo de bom pelo filho, André (Lázaro Ramos), em seus últimos momentos de vida. Ele reaproxima o filho de Carol (Camila Pitanga). Solidária, a executiva passa a ajudar o designer a cuidar do pai, que está com câncer no hospital, e chega a faltar a um jantar com Raul (Antonio Fagundes).

O namorado nota a distância da amada, mas nada pode fazer. Na noite em que Gregório morre segurando as mãos do herdeiro, André, abalado, prepara tudo para o enterro na manhã seguinte. Mas, naquela mesma noite, procura Carol na casa dela e os dois transam.

No dia seguinte a executiva é sincera com Raul e rompe o relacionamento. E, para sua surpresa, André volta a procurá-la e diz que quer um relacionamento sério com ela. A bela, que sempre teve o sonho de construir uma família, decide pagar para ver, para tristeza de Raul.