Ingrid Guimarães se prepara para deixar “Caras & Bocas”

Ingrid Guimarães está no ar na novela

“Caras & Bocas”

Foto: João Miguel Jr.

Rapidamente, Ingrid Guimarães, ou melhor, a Simone de Caras & Bocas, popularizou o bordão “Amada!”. Mas ele está com os dias contados.

A atriz, de 37 anos, deixará a trama por uma boa causa: o nascimento de Clara, sua primeira filha, em setembro. “Saio um pouco antes”, conta Ingrid, que gravará até final do mês e faz mistério sobre o destino da personagem: “Não vou estragar a surpresa”.

Apesar de o elenco todo ser “muito fofo”, como diz Ingrid, o afastamento será festivo. “Quando é a primeira filha dos dois é uma emoção para todos. Parece que estamos fazendo aniversário”, fala, referindo-se ao marido, o artista plástico Renê Machado.

“Jamais planejaria uma gravidez no meio da novela. Até adiei, mas estávamos há três anos juntos e aconteceu”, avisa a atriz, que tem uma dica na ponta da língua: “Quem quiser ter filho, deve desistir. Desisti e engravidei”.

A chegada da filha não afastou Ingrid do trabalho, mas mudou seus hábitos. “Voltei para o Pilates, estou comendo de três em três horas e tomando energéticos. Também não dá para ficar engordando, até porque estou na novela (risos).”

E Caras & Bocas tem um gosto especial. Além de ser seu primeiro grande papel numa trama – antes, tinha feito Por Amor (1997) e uma participação em Kubanacan (2003) -, Ingrid está curtindo fazer Simone. “É deliciosa, as mulheres se identificam com ela”, acredita. Mas por quê? “Mulher da minha idade, quando não está casada, está procurando. As que dizem que não estão fazendo tipo”, explica.

Nem todo mundo, no entanto, procura um grande amor pela internet como Simone. Mas, para Ingrid, esse também pode ser um caminho. “Tenho amigas que namoraram pela internet e outra que casou. Hoje, há sites de relacionamentos que são pagos e sérios”, defende.