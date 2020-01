Império: Marta desconfia que o marido não morreu

Passados seis meses desde o enterro de Zé Alfredo (Alexandre Nero), Marta (Lilia Cabral) se vê obrigada a subir ao altar com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), para não deixar a Império ir para o buraco. E marca a data do casamento com o picareta.

Certo dia, contudo, Isis (Marina Ruy Barbosa) pede para falar com a madame e confessa a ela ter certeza de que José Alfredo está vivo, pois ouviu a respiração dele em um telefonema. Isis conta também que o porteiro viu o empresário em frente ao seu prédio.

Mesmo cismada, Marta manda Isis ir para casa e pôr na cabeça que, infelizmente, o Zé que elas tanto amavam se foi. Porém, assim que a ninfeta sai, a perua arruinada pede a Merival (Roberto Pirillo) que a encontre. E solicita ao advogado uma exumação do corpo.

O defensor diz que vai tentar “em memória ao que os dois sentiram um pelo outro no passado”. Assim, deixa escapar que ele e Marta já tiveram um caso. Horas mais tarde, Marta visita o túmulo do marido e encontra Cora (Marjorie Estiano). As duas discutem e Marta termina dando umas bordoadas na rival. E, de repente, vê no dedo da maluca o anel de Zé que foi enterrado com ele. Depois disso, a madame tem certeza: o Comendador só pode estar vivo e Cora sabe!