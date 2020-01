Hugo Bonemer “incorpora” Britney Spears no Show dos Famosos

O ‘Show dos Famosos‘ virou uma das principais atrações dominicais na televisão brasileira e nas redes sociais. A competição que rola no palco do ‘Domingão do Faustão‘ traz celebridades passando por um processo de maquiagem e interpretando outros famosos. O grupo B, responsável pelas apresentações deste domingo (28), teve homenagens a Anita Baker, Cauby Peixoto, Valesca Popozuda… e Britney Spears! Sim, a princesinha do pop passou pelo palco do Faustão e o resultado… foi um pouco surpreendente e um pouco constrangedor.

Daniele Winits encarnou Valesca Popozuda, Diogo Nogueira revisitou Cauby Peixoto e Ludmilla fez uma apresentação emocionante de Anita Baker, mas o assunto das redes sociais foi Hugo Bonemer incorporando a Britney Spears de ‘Toxic’. Após um avião em computação gráfica pousar no palco, Hugo mandou um “ít’s Britney, bitch” enquanto os bailarinhos simulavam passageiros de uma aeronave.

A apresentação do ator foi muito próxima à da cantora americana, e o espírito de Britney não queria sair de seu corpo de jeito algum. Após o término, Faustão tentou conversar com Hugo Bonemer e ele continuou imitando a artista estrangeira, falando em inglês com a platéia do dominical.

As notas dos jurados não foram tão impressionantes quanto às de Daniele Winits, e Boninho (um dos jurados) reclamou da cantoria ao vivo de Hugo. Nas redes sociais, todo mundo ficou bem animado a comentar a performance da televisão.

claramente essa Britney Spears tá pior do que em 2007#ShowDosFamosos pic.twitter.com/5v8UukQ22S — estagiGADO (@martins_gabrier) April 28, 2019

Hugo agradecendo o namorado é demais pro meu coração #ShowDosFamosos pic.twitter.com/dzJFxWmzkc — Vibe de deboche (@vibededeboche) April 28, 2019

NEM A BRITNEY CANTA AO VIVO. Murro na cara da poc chata do boninho #ShowDosFamosos pic.twitter.com/vgLk4592U2 — lua (@lua_battista) April 28, 2019

#ShowDosFamosos cada país tem uma Britney que merece pic.twitter.com/N8WT02OCza — instagramer @femorais2 ▲ (@femorais_) April 28, 2019

Mesmo com a repercussão, Hugo Bonemer ficou em último lugar do grupo B e precisará se esforçar mais nas próximas semanas. Vamos conferir.