‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’ é escolhido representante do Brasil no Oscar 2015

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho: esperança brasileira no Oscar

O longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, foi o escolhido para representar o Brasil na categoria melhor filme estrangeiro no Oscar 2015. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) por Marta Suplicy, ministra da Cultura, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. “É uma obra de alta sensibilidade, que aborda a temática adolescente em situações extremas”, declarou a ministra. Ele concorria com 18 outros títulos nacionais e foi selecionado por uma comissão especial formada por especialistas na área.

Mas para entrar na disputa, de fato, ainda precisa do aval da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação, que só divulgará os indicados no dia 15 de janeiro. A tradicional cerimônia de entrega dos troféus está prevista para acontecer em 22 de fevereiro.

Confira o trailer:

O filme

Inspirado no curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, lançado em 2010, o longa conta a história do adolescente deficiente visual e homossexual Leo (Ghilherme Lobo) que precisa driblar o preconceito e o bullying sofrido na escola. Com a chegada de Gabriel (Fabio Audi), o protagonista descobre algo que nunca havia sentido antes: amor.

Sucesso crítica e público – chegou a arrecadar R$ 1 milhão nas bilheterias após duas semanas de exibição -, o filme teve estreia mundial no importante Festival de Berlim, em fevereiro, saindo de lá com o prêmio Teddy de melhor longa para um filme com temática LGBT.