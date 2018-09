O filme Bonequinha de Luxo, protagonizado por Audrey Hepburn, é uma das produções mais fascinantes do cinema mundial.

Além de trazer uma narrativa encantadora, o filme também apresenta uma música igualmente mágica. Trata-se de Moon River, interpretada pela protagonista da trama, que chegou a render ao filme do Oscar de melhor canção e dois Grammys, por música e canção do ano.

Mas não é só a melodia e letra de Moon River que fascinam. Sua história também tem atrativos.

Audreu quase não cantou a música

Escrita por Henry Mancini e Johnny Mercer, a música interpretada por Holly Golightly, a personagem que Audrey deu vida no filme de 1961, deu certo trabalho aos produtores da obra.

Isso porque Mancini e Mercer acreditava que Audrey não seria “forte o bastante” no papel de cantora. Em um primeiro momento, os compositores cogitaram até em gravar a música com outra pessoa substituir a voz da atriz com a da gravação no momento da cena.

Entretanto, esta estratégia não foi necessária. Afinal, Mercer criou uma melodia para Moon River específica para o timbre de voz de Audrey e que se adequou perfeitamente à atriz. Assim, a artista conseguiu interpretá-la sem problemas e foi “forte o bastante” para a função.

Em entrevista a BBC, Mancini contou que o processo todo de criação de Moon River levou aproximadamente um mês.

O escritor conta que, por exemplo, para escolher as três primeiras notas da composição, e para se assegurar que Audrey as atingisse, ele se baseou no musical Funny Face.

O rio realmente existe

Outra curiosidade é que Mercer, responsável pela letra a música, inspirou-se no rio Savannah, que atravessa o estado da Geórgia, para escrever a canção. Assim, o projeto não é inspirado no rio Hudson, de Nova York, ao contrário do que muitos imaginam.

Bonequinha de Luxo sem Moon River

Você consegue imaginar o filme sem a clássica cena em que Holly canta Moon River na janela de seu apartamento? Pois isso quase aconteceu.

A versão original da produção estava muito comprida e os produtores do filme cogitaram de exluir o trecho em que Moon River é interpretada pela protagonista. Porém, ajustes foram feitos e no final, a música foi mantida.

