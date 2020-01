Helena sofre acidente e perde seu bebê em ‘Órfãos da Terra’

Uma das tretas mais pesadas rolando em ‘Órfãos da Terra‘ é a relação de Elias (Marco Ricca) com Helena (Carol Castro), sendo que ele ainda é casado com Missade (Ana Cecília Costa), mas continua apaixonado pela outra. O romance extraconjugal acabou levando a uma gravidez de Helena, e os próximos capítulos prometem uma reviravolta bem triste.

Paul (Carmo Dalla Vecchia) causará um acidente no carro de Helena e Elias, e ela precisará passar por uma cirurgia. No procedimento, Helena perderá o bebê que espera de Elias. E a coisa vai ficar ainda pior: Dalila (Alice Wegmann) aproveitará esse momento de raiva para incentivar Helena e denunciar Elias.

Como as coisas vão ficar? Bem, você pode saber de tudo lendo nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 10 de junho – Laila descobre gravidez de Helena

O bingo feito por Missade é um sucesso. Dalila conta para Paul sobre a gravidez de Helena. Paul se arrisca ao fazer uma proposta a Miguel (Paulo Betti). Fauze (Kaysar Dadour) consegue um emprego no Brasil graças a Paul. Helena conta a Laila (Julia Dalavia) sobre sua gravidez.

–

Terça-feira, 11 de junho – Elias compra food-truck para Missade

Laila fica furiosa com Helena, e afirma que não irá perdoá-la. Bruno (Rodrigo Simas) consola Laila, o que deixa Jamil (Renato Góes) bem enciumado.

–

Elias pede desculpas à Laila. Valéria (Bia Arantes) cuida dos preparativos de seu casamento com Norberto (Guilherme Fontes). Elias promete à Helena que irá se separar de Missade. Dalila e Paul comemoram que Eliaas comprou o food-truck de Adilson para Missade.

Quarta-feira, 12 de junho – Elias perde o food-truck

Elias pede um empréstimo para pagar o food-truck. Valéria fica amiga de Camila (Anaju Dorigon). Paul conversa com Fauze, mas dá aquela disfarçada quando aparece Dalila.

–

Santinha (Cristiane Amorim) fica desconfiada ao ver o dinheiro que Miguel conseguiu. Elias descobre que o food-truck de Missade foi roubado.

Veja também



Quinta-feira, 13 de junho – Helena conta sobre sua gravidez para Missade

Almeidinha (Danton Mello) explica a Elias que ele caiu em um golpe. Fauze, que está encantado por Santinha, a convida para sair. Durante o date, cada um mente sobre sua própria vida. Benjamin (Filipe Bragança) imagina que Dalila é a pessoa responsável por todas as coisas ruins que aconteceram com a família de Laila.

–

Elias explica para Helena que não pode se separar de Missade. Cibele (Guilhermina Libanio) decide investigar Dalila. Helena conta à Missade sobre sua gravidez.

Sexta-feira, 14 de junho – Missade e Helena brigam feio

Missade e Helena discutem. Missade fica brava com Laila por ela não ter contado sobre a gravidez, e ainda confronta Elias. Paul causa um acidente no carro de Elias e Helena. Com a vida do bebê em risco, Elias implora pela ajuda de Faruq (Eduardo Mossri).

–

Sábado, 15 de junho – Dalila atenta contra Elias

Faruq tem medo de fazer a cirurgia de Helena, afinal ele não tem licença para trabalhar no Brasil. Camila repara que a lateral do carro de Paul está amassada. Dalila dá em cima de Jamil. Missade descobre sobre o acidente de Elias e Helena. Faruq não consegue salvar o bebê de Helena, e a mulher culpa Elias pelo acidente. Dalila incentiva Helena a prestar queixa contra Elias.