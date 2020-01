A HBO está se preparando para que todos consigam assistir ao grande final de ‘Game of Thrones‘. Por isso, o canal lançou nesta segunda-feira (8) o aplicativo de acessibilidade HBO Inclusion aqui no Brasil. Nosso país é o primeiro da América Latina a recebe-lo.

A plataforma é responsável por disponibilizar recursos de audiodescrição em português e legendas adaptadas para pessoas com deficiência auditiva e/ou visual. O intuito é integrar cada vez mais pessoas para esse enorme evento que será a oitava temporada da série.

Além de estar disponível para os novos episódios, o recurso também pode ser utilizado em todas as outras temporadas. O aplicativo é um serviço gratuito para assinantes do pacote televisivo HBO/MAX e do streaming HBO GO. É possível usá-lo individualmente em aparelhos móveis sincronizados com a transmissão sem que interfira na experiência dos outros espectadores.

O HBO Inclusion encontra-se disponível nas lojas virtuais dos dispositivos Android e iOS. Para acessá-lo, basta fazer um registro com um usuário e senha.

‘Game of Thrones’ estreia sua última temporada no dia 14 de abril.