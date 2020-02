Gusttavo Lima sobre o noivado: “Está tudo tão perfeito que ando até com medo”

Gusttavo Lima e Vanessa Suita

Na noite desse sábado (12), Gusttavo Lima aproveitou a folga na agenda lotada de shows para prestigiar o show dos seu ídolos, Zezé di Camargo e Luciano, que aconteceu no "Credicard Hall", em São Paulo.

Antes de atender a imprensa, a convite das estrelas da noite, o sertanejo subiu ao palco do show para dar uma palhinha, mas com seu carisma e voz potente, Gusttavo comandou parte da atração e fez um dueto com Zezé na música Dois Corações e Uma História. Incentivados pelo público, o trio agitou a plateia com os sucessos de Gusttavo, Gatinha Assanhada e Balada. A animação do momento levou até Gusttavo dançar junto com Zezé para delírio das fãs.

Feliz com o ano de conquistas e apaixonado pela noiva, Andressa Suita, 24, Gusttavo Lima conta que o casal ainda não está pensando em casamento. “Nos conhecemos há quase três anos, mas acabamos de ficar noivos. Temos ainda muitas coisas para curtir e ainda não pensamos em uma data para casar. Está tudo tão perfeito que ando até com medo”, brincou o cantor.

“Apesar da morte da minha irmã, que me abalou muito, comecei 2013 com o pé direto, pois fechei o ano de 2012 com muito shows, um CD e DVD com sucesso de vendas, já tenho 150 shows fechados para esse ano e com o amor da minha noiva”, contou ele, que ainda falou sobre a admiração pela dupla Zezé di Camargo e Luciano. “Sou fã deles desde que nasci. Não tenho nem palavras para descrever o que é subir em um palco e cantar com essa grande dupla”, completou.