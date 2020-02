Gusttavo Lima sobre disco latino: “Estou com uma professora que só fala em espanhol comigo”

Zezé Di Camargo fez uma participação especial no show do cantor sertanejo

Foto: Rosa Marcondes

Gusttavo Lima está seguindo adiante com seu trabalho. Além de estar na produção de um novo disco no Brasil, o cantor sertanejo está preparando um álbum somente com músicas em espanhol, pelo sucesso que está fazendo lá fora, com direito também a uma nova turnê internacional. Minutos antes de subir ao palco no Villa Country na última quinta-feira (25), Gusttavo falou sobre seu trabalho internacional.

“Ano passado passamos por 20 países e nada foi programa, não foi uma turnê programa. Já que “Balada” abriu as portas e “Gatinha Assanhada” é a música brasileira mais tocada fora do país. Já que tudo aconteceu sem nenhum trabalho mirado para fora, a gente resolveu dar sequencia na carreira internacional e gravar esse disco lá fora”.

Sobre a produção, Gusttavo disse que o disco, com 12 canções que são sucesso do cantor no Brasil, será lançado em 26 países latinos. “Os arranjos estão todos prontos, todos gravados e a gente fez uma linguagem bem bacana, bem latina mesmo. A única coisa que estão faltando são algumas traduções. São palavras que se você fala de uma forma errada pode ter um significado diferente do que você quis dizer”, contou.

“Gatinha Assanhada”, por exemplo, terá um nome diferente no espanhol. “Se você fala gatinha no Brasil, todo mundo sabe. Lá o povo não sabe, então tem que colocar ‘Chica Caliente’, um outro significado.

O cantor ainda disse que tem uma professora de espanhol viajando com ele na estrada para estudar a língua estrangeira. “Ela conversa comigo só em espanhol. Eu falo tudo enrolado, mas está sendo muito divertido”.

Participações para lá de especiais

Durante o show no Villa Country, Gusttavo recebeu em seu palco dois cantores de sucesso no sertanejo. O agora padrinho, Zezé Di Camargo, e Marrone, da dupla com Bruno. “É um momento muito especial para mim, é a realização de um sonho”, disse o cantor enquanto Zezé Di Camargo subia ao palco, onde cantou com Gusttavo “Você Vai Ver, No Dia Em Que Eu Saí De Casa”, “Preciso Ser Amado”, canções de destaque de Zezé Di Camargo e Luciano, além do clássico “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

“Nunca me senti tão à vontade em um palco de outro artista como estou me sentindo aqui”, disse Zezé, arrancando gritos das fãs de Gusttavo Lima. O sertanejo ainda elogiou os trabalhos de Gusttavo, falando sobre o talento musical do cantor.

Já Marrone cantou para as fãs de Gusttavo, enquanto o cantor mostrava que sabia tocar bateria. Outra atração do show do cantor, foi a dupla Henrique e Diego.