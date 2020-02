Guilhermina Guinle fala sobre homens, ilusionismo e nudez

“Tenho a tendência de gostar de homens mais velhos”, revela a bela atriz

Foto: Divulgação

Homens mais velhos

“Uma amiga costuma dizer: ‘Homem de 40 anos? Deus me livre!’. Não tenho preconceito com relação a isso, pois me apaixono pela pessoa. Se tem 20, 30 ou 60, paciência! Talvez seria melhor que tivesse a idade próxima à minha. Mas, enfim, tenho a tendência de gostar de homens mais velhos.”

Sim, solteira!

“Ainda não sei qual é a sensação de estar solteira novamente, porque estou sozinha há pouco tempo [ela se separou de Murilo Benício há dois meses, após cinco anos juntos]. Cada mulher busca algo diferente. Algumas preferem a beleza, o corpão, a bunda… Não ligo se o homem é bonito, maravilhoso. Caso seja, ótimo! [risos]. Eu me encanto pela história de vida dele. Creio que, por isso, um rapaz de 20 anos não me atraia.”

De volta ao cabelão

“Nunca cuidei muito do cabelo. Aliás, por isso, fiquei com ele curto durante dez anos. Sentia-me chique mesmo de moletom. Já comprido precisa de arrumação. Para cuidar, faço hidratação uma vez por semana.”

Guilhermina Guinle contracena com Humberto Martins em ‘O Astro’

Foto: Divulgação/Rede Globo

De repente, 20!

“Sempre me maquiei, seja para o dia a dia, seja para o teatro, para a televisão. Antigamente, tomava banho em cinco minutos. Agora, com esse cabelão, tenho um pouco de preguiça para me arrumar. Mas ele me deixou mais jovem. Fiquei parecendo a Guilhermina dos 20 e poucos anos.”

Fã de mágica

“Teve uma época em que era apaixonada pelo ilusionista David Copperfield. Quando ele vinha ao Brasil, eu tinha cerca de 15 anos, e sempre ia assisti-lo. Achava ele lindo e adorava o clima que rolava na apresentação. Sempre tentava descobrir os truques. Gosto de mágica desde pequena.”

Nua?

“Até acho legal fotos sensuais artísticas. Porém, no Brasil não existem tantas revistas com essa pegada, como lá fora. Mas o nu, por si só, não gosto muito.”

Guilhermina em ensaio sensual para a revista ALFA. A musa descarta posar nua

Foto: Divulgação/Revista ALFA

Uma mulher sem frescuras

“Assim como Beatriz, não tenho frescura e me divirto muito em todo lugar e com qualquer pessoa. Tenho amigos diversos, pois não gosto de andar só em um meio. Tento aproveitar o que cada pessoa e lugar oferecem de bom, até mesmo para minha profissão.”

Na telona

“Participei da produção do filme Além da Estrada, dirigido pelo meu irmão Charly Braun, em cartaz. Não era para eu atuar. Porém, uma das atrizes teve problemas e ele me pediu, de última hora, para participar. [Ela vive Manoela, um antigo amor do protagonista do filme].”