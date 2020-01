Gugu Liberato retorna à Record!

Gugu LIberato está feliz da vida!

Foto: Divulgação

O bom filho à casa torna. E Gugu Liberato mostrou que o ditado faz todo o sentido para ele.Na semana passada, ressurgiram os boatos, que pipocaram durante todo o primeiro semestre, sobre a volta do apresentador à Rede Record. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a emissora e a GGP (empresa do comunicador) fecharam parceria para a produção de programas que devem ir ao ar no próximo ano.

Nesse pacote, está incluído um reality show que será comandado por Gugu, com exibição prevista para janeiro a março, nas noites de terças e quintas-feiras. A produção e gravações acontecerão na GGP, mas os custos serão assumidos pela Record, que ficará com 70% do lucro. Os 30% restantes serão do animador.

Gugu, que ficou na emissora por quatro anos, acertou sua volta 12 meses após a rescisão do contrato que aconteceu “sem qualquer impedimento para novas parcerias futuras ao longo do tempo”, como dizia o comunicado emitido pela rede em junho de 2013. É isso, agora é esperar…