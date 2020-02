Guerra dos Sexos: Roberta se vê abandonada no altar no dia do casamento

Roberta, que fica abandonada no altar

Foto: TV Globo/Divulgação

Inconformada com a proximidade do casamento de Nando (Reynaldo Gianecchini), Analú (Raquel Bertani) vende suas joias e paga Nenê (Daniel Boaventura) para sequestrar o noivo e levá-lo com ela a uma ilha deserta. A mesma, aliás, para onde o havia carregado no passado. Só que os bandidos que o picareta contrata confundem a doidinha com Juliana (Mariana Ximenes) e a sequestram por engano junto com Nando. Assim, os dois, que não paravam de pensar um no outro às vésperas da cerimônia, acordam sozinhos no lugar paradisíaco.

Para não perderem o costume, engrenam uma discussão: Ju acusa o rapaz de ter provocado a situação, enquanto ele garante ter sido Analú a autora da proeza. Enquanto isso, na igreja, Roberta (Gloria Pires) se aflige com a demora do futuro marido e fica arrasada quando Fábio (Paulo Rocha) insinua que ele e Ju fugiram juntos. Já Felipe (Edson Celulari) comemora o fracasso do casório, pois não quer ver a filha unida a Fábio, além de desejar conquistar Roberta. Quem não gosta da animação do executivo é Carolina (Bianca Bin), que teme perder o bofe para a tia.