Guerra dos Sexos: Roberta e Felipe se beijam

Parece que as constantes brigas entre Roberta (Gloria Pires) e Felipe (Edson Celulari) estão chegando ao fim. Na festa na mansão, o filho adotivo de Charlô (Irene Ravache) marca um encontro com Vânia (Luana Piovani) na biblioteca.

No local, o executivo depara com Roberta, que, sem notar, fala com ele achando que é Nando (Reynaldo Gianecchini). Na intenção de se declarar para o motorista, a mãe de Kiko (Johnny Massaro) beija Felipe e o diretor acaba gostando. Depois, os dois ficam pensando no que aconteceu.

E a história se repete com Charlô e Otávio (Tony Ramos). Ao contar à prima que existe uma traidora em seu grupo, Otávio se vê pressionado pela rival, que quer saber quem é. Na briga, os dois também se beijam.