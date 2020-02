Guerra dos Sexos: Nando rompe com Roberta

Roberta expulsa Nando de casa, mas depois se arrepende

Foto: TV Globo/Divulgação

Na primeira conversa que tem com Nando (Reynaldo Gianecchini) depois de ele voltar da ilha, Roberta (Gloria Pires) não aceita a explicação do ex-noivo de ter sido sequestrado e o expulsa de sua casa. Mas, ao confirmar a história com Kiko (Johnny Massaro), a empresária se arrepende e procura o motorista. No entanto, fica passada quando ele conta que irá se casar com Juliana (Mariana Ximenes).

Indignado com o plano de matrimônio da filha, Felipe (Edson Celulari) tenta subornar Nando para desistir de Juliana, mas o futuro genro rasga o cheque. Toda feliz, Ju dá uma festa para comemorar o noivado, mas se aborrece com a presença de Roberta, que chega ao evento com Kiko. Felipe também aparece por lá e fica irado diante de Nando. Roberta acaba acalmando Felipe e levando-o embora do local para dançar. Será que essa aproximação vai dar início ao romance dos dois?