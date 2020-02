Guerra dos Sexos: Nando perde emprego por causa de Roberta

As brigas e confusões de Charlô e Otávio acabam prejudicando Nando

Por causa de Roberta (Gloria Pires), Nando (Reynaldo Gianecchini) acaba perdendo seu amado serviço. Ao encontrar os tacos de golfe de Charlô (Irene Ravache) no porta-malas do carro, a empresária obriga o bonitão a admitir que houve trapaça no jogo no qual Otávio (Tony Ramos) e a prima decidiram o destino da Positano. Depois de confirmar a armação, o motorista procura Otávio e conta que Roberta já sabe de tudo. O patrão maluco chega a desmaiar de nervoso. Já Charlô, ao saber do golpe de Bimbo, começa a arquitetar sua vingança. E sobra para Nando, que é demitido. Otávio segue para a mansão temendo a revanche da rival e se surpreende ao encontrá-la tranquila. Charlô finge não ter falado com Roberta e convence o briguento a dar uma volta com ela de avião. No ar, ela o obriga a assinar um documento invalidando seu contrato com a Positano e, então, vai comemorar a vitória. E, para forçar o empresário a readmitir Nando, Charlô contrata uma motorista mulher.