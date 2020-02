Guerra dos Sexos: Grávida, Carolina obriga Felipe a casar

Carolina dá o golpe da barriga em Felipe

Foto: TV Globo/Divulgação

Seguindo o plano de virar perua milionária por meio de uma união com Felipe (Edson Celulari), Carolina (Bianca Bin) revela ao executivo: a noite de amor que tiveram no Rio resultou em uma gravidez. O ricaço se desespera, lógico, e nos dias seguintes chega a ter alucinações com a família da garota. Sem saída, o herdeiro de Charlô (Irene Ravache) pede a oportunista em casamento, mas deixa claro que fará isso apenas por causa da criança.

A notícia do enlace causa reações explosivas! Roberta (Gloria Pires) é a primeira a se pronunciar contra o matrimônio da sobrinha. Zenon (Thiago Rodrigues) fica de queixo caído e Vânia (Luana Piovani), furiosa. A mais inconformada é a própria Charlô. Tanto que tentará de tudo para impedir o casamento do filho com a interesseira. Já Nieta (Drica Moraes) se vangloria da boa sorte da filha.