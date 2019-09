Gretchen desabafa sobre relacionamento abusivo: “Tive que fugir de casa”

Gretchen participou do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira (19) e desabafou sobre um relacionamento abusivo do qual foi vítima quando jovem. A cantora revelou que não podia nem sair de casa se não estivesse cercada pelos seguranças enviados pelo ex-companheiro.

“Até para a faculdade ele mandava os seguranças irem comigo, ficavam na porta da faculdade me esperando. Eu não podia nem entrar nem sair da faculdade sozinha. Eu realmente vivia numa cela de ouro. Eu tinha tudo, mas não podia sair de casa”, relembrou.

A cantora ainda contou que precisou fugir da casa que dividia com ele para acabar com a relação obsessiva. “Para eu terminar esse relacionamento, eu tive que fugir. Fugir de casa. E acabava gerando a violência doméstica. Para ele poder se satisfazer, ele precisava que eu voltasse pedindo: ‘Olha, tá bom, eu vou aceitar’. Um relacionamento obsessivo normalmente gera isso”, completou.

Sinais de um relacionamento abusivo

“[O amor obsessivo] Está super correlacionado com a violência doméstica, com feminicídio… Então é importante que as pessoas identifiquem com clareza que essas frases [exibidas no programa e reproduzidas abaixo] não são provas de amor, não são marcadores da intensidade do afeto, são frases perigosas de uma pessoa que está se sentindo dona do outro”, ressalta o psicólogo Alexandre Coimbra, que também participou da edição do Encontro.

Frases que marcam um relacionamento abusivo

Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.

