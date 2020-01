Grazi Massafera manda recado carinhoso e inspirador para Mariana Goldfarb

No último sábado (13), Cauã Reymond e Mariana Goldfarb trocaram alianças em um cenário natural lindo, em Lima Duarte, interior de Minas Gerais. O local é tão bonito que a modelo aproveitou para fazer um clique especial numa cachoeira e compartilhou a foto com os seguidores no Instagram. Porém, o que realmente achou atenção do público foi um comentário de Grazi Massafera, a ex-esposa de Cauã, na foto.

A mensagem deixada pela atriz foi simples: apenas um “Linda!” com emojis de palmas e carinha apaixonada. Porém, uma atitude como essa é um lembrete de que mulheres não precisam ser inimigas só porque uma é a atual do ex e vice-versa.

Grazi e Cauã foram casados entre 2007 e 2013 e têm uma filha, chamada Sofia. A menina esteve presente no casamento do último sábado.