Grazi Massafera almoça com Sofia no Dia das Mães

Prestes a completar três anos, Sofia está cada vez mais parecida com os pais. Neste domingo (10), Dia das Mães, Grazi levou sua pequena para almoçar com a atriz Ana Lima e seus filhos, Tom e Davi. As duas mamães passaram o tempo juntas em uma churrascaria da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Fotografadas juntas, as semelhanças de Sofia com a mãe impressionam.

No dia anterior, Cauã e a menina foram ao aniversário de dois anos do filho de Regina Casé, Roque. Tímida, Sofia escondeu o rosto ao notar os fotógrafos.

Wallace Barbosa/AgNews Wallace Barbosa/AgNews

