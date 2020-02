Grazi e Cauã negam crise em seu romance

“Estamos mais juntos do que

nunca”, garante Cauã

Foto: Divulgação

Juntos desde maio de 2007, Grazi Massafera e Cauã Reymond desmentiram que estejam passando por um momento difícil. Ultimamente, os dois têm sido vistos sempre sozinhos, em lugares e eventos diferentes, o que teria aumentado os rumores de uma suposta crise. Um jornal noticiou recentemente que Grazi teria comentado, durante um almoço com os amigos num shopping, que a relação deles estaria esfriando. E a fonte de tal notinha era alguém que estava na mesa ao lado.

A atriz, contudo, nega qualquer desentendimento com seu amado e deseja colocar um ponto final nos rumores: “São boatos! Às vezes Cauã não aparece comigo em certos lugares porque anda muito ocupado com as gravações de Passione. Mas está tudo certo. Sobre eu ter dito isso da gente num almoço, a pessoa não pode ter escutado uma coisa que não falei. Se ela diz que escutou, precisa limpar melhor os ouvidos. As pessoas acabam falando demais. Como eu teria dito isso, se ainda estava sentada à mesa com a minha sogra?!”, questionou Grazi, que interpreta a vilã Deodora em Tempos Modernos.

Cauã faz questão de dizer sempre que se considera casado com Grazi. E confirma que anda bastante ocupado com as gravações da próxima novela das 9, que substituirá Viver a Vida. Garante também que o amor por sua musa é o mesmo do início do namoro. “Estamos mais juntos do que nunca. O que falam são apenas boatos”, resumiu.