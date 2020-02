Grávida de sete meses, Carolina Ferraz passeia em orla do Rio

A atriz Carolina Ferraz aproveitou a tarde de domingo, 15, para passear na praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Estilosa, a morena se protegeu do sol com chapéu, óculos, calça e blusa de manga comprida. Ela estava acompanhada de algumas amigas e, antes de ir embora da praia, ajudou uma delas a empurrar o carrinho da filha, que acompanhava o passeio. Será que ela já está se preparando para os próximos meses?

Essa é a segunda gestação da atriz, que está grávida de sete meses e espera uma menina, mas ainda não revelou o nome do bebê. Este é o primeiro filho da atriz com o namorado, o médico Marcelo Marins, com quem está desde 2012. Carolina já é mãe de Valentina, que tem 18 anos.

