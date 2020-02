Grávida de gêmeas, Natália Guimarães não pensa em casar agora: vou me desgastar

Natália Guimarães e o namorado Leandro no aniversário das filhas do cantor sertanejo Luciano, no começo do mês de março

Foto: Photo Rio News

Natália Guimarães está grávida de gêmeas. No terceiro mês de gestação, a modelo falou com Contigo! Online sobre a gravidez não planejada e o futuro com Leandro, do KLB.

Contigo! Online: Como começou a desconfiar que estava grávida?

Natália Guimarães: Já no réveillon, a minha menstruação começou a atrasar mas não dei importância. Logo depois, fiz uma viagem a trabalho durante 30 dias por várias cidades do Brasil. Resolvi fazer aquele exame de farmácia. O primeiro resultado não entendi bem, parecia que eu estava meio grávida (risos). No dia seguinte, repeti o exame e deu positivo. Então, a equipe da Rede Record, onde eu estava trabalhando, me levou até um laboratório para fazer o exame de sangue.

Contigo! Online: E quando recebeu o resultado positivo do laboratório. Como se sentiu?

NG: Eu senti aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo fiquei arrasada por não estar perto da minha família. Eu falava com todos pela internet, mas queria um abraço da minha mãe, do Leandro.

Contigo! Online : E o Leandro, como reagiu?

NG: Ele, como eu, é pai de primeira viagem. Lógico que ele ficou assustado, mas ao mesmo tempo procurou me tranqüilizar. Falou que eu estava guardando a pessoa que ele mais amava na vida. E também disse que já estava no tempo para eu engravidar.

Contigo! Online : Foi uma surpresa descobrir que esperava gêmeos?

NG: Nossa, chorei muito. Eu chora e ria ao mesmo tempo, igual a uma boba alegre. A minha mãe foi me acompanhar na ultra e percebeu que tinha algo a mais, primeiro que o médico. Ela falou que tinham dois pontinhos ali. Eu disse para parar de brincadeira, que não acreditava. Desde criança sonhava em ter gêmeas, assim como eu pudesse realmente escolher. Só que na idade adulta, eu nunca imaginei que isso realmente aconteceria. O mais curioso é que eu queria meninas. Tenho dois casos de gêmeas na família.

Contigo! Online : Já sentiu desejos?

NG: Sempre de comer muita fruta, palmito e azeitona preta.

Contigo! Online : Como está se cuidando?

NG: Já procurei o médico e ele me encaminhou para a dieta voltada para gestantes. Evito cafeína, como bastante fruta e me policio para não ficar horas sem comer, quando estou gravando. Agora ando sempre com barras de cereais dentro da bolsa. Estou fazendo drenagem linfática e continuo na musculação, com um trabalho específico para a coluna para sustentar melhor o peso da barriga. Troquei as aulas de luta pela hidroginástica. Os cuidados com a pele são importantes também, eu procurei um dermatologista que me recomendou cremes para evitar as espinhas e possíveis manchas da gravidez.

Contigo! Online : E como estão os planos para o casamento?

NG: Vou esperar elas nascerem. Quero me dedicar ao enxoval delas, curtir todas as fases da gravidez. Se eu começar a cuidar de casamento agora, vou me desgastar e não será a mesma coisa, fora que vai me consumir fisicamente e a gravidez de gêmeos, requer oxigênio em dobro. Quando casar quero curtir muito a festa, beber champanhe, colocar aquele vestido maravilhoso com a cintura de pilão, assinado por Alexandre Dutra. Já quero estar em plena forma.