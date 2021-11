Glória Menezes retorna ao trabalho após morte de Tarcísio: “estou bem’

A atriz Glória Menezes, de 87 anos, realizou o seu primeiro trabalho desde a morte de seu marido, Tarcísio Meira. Vítima da Covid-19, o ator faleceu em agosto.

Na ocasião, a atriz colaborou com a produção do filme VIDA, dirigido por seu filho e sua nora, Tarcísio Filho e Mocita Fagundes, sendo a voz de uma mensagem de esperança. Carregada de emoção, na produção, ela pede para que as pessoas amem mais a vida.

“A vida é um presente e deve ser vivida intensamente. Quer um conselho? Viva agora, abrace apertado quem você ama hoje. Não deixe nada para trás”, ressalta a atriz durante a mensagem a ser vinculada ao filme. A produção irá compor a campanha de fim de ano da RBS TV, emissora afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, o estado natal de Glória Menezes.

O ensejo do retorno da atriz ao trabalho foi gravado e compartilhado no Instagram por Mocita Fagundes (@mocitafagundes_oficial).

Em entrevista ao Jornal do Almoço, da RBS TV, Glória Menezes afirmou que “está bem e com saúde” e demonstrou satisfação em estar de volta ao trabalho.

“Fico feliz em poder mandar um recado sobre viver a vida. A vida é esperança, amor… É uma mistura sempre de pensamentos bons com um ladinho às vezes meio complicado, mas que a gente supera com a alegria de viver”, ressaltou a artista. “Acho que vai ser uma alegria todos saberem que estou bem e com saúde”, frisou.

Tadeu Lima, o assessor pessoal da atriz, ainda contou que ela ficou empolgada em voltar aos estúdios e retomar parte de seu ofício. Em concordância, Tarcísio Filho disse ao jornal O GLOBO: “Atuar é a vida dela”.

Confira na íntegra o texto proferido pela atriz no filme VIDA, que se torna um recado para o fim de 2021:

“A vida é um presente e deve ser vivida intensamente. Quer um conselho? Viva agora, abrace apertado quem você ama hoje. Não deixe nada para trás. Sorria mais. Lembre-se que tudo passa. Às vezes nos preocupamos demais com o que não importa. A vida é um grande palco: dê o seu show. Experimente o novo. Todo dia há uma nova chance de recomeçar. Não se preocupe tanto se errar, pois ninguém é perfeito. Aliás, nossa igualdade está na imperfeição. Ame a vida. E valorize cada momento que a gente vive junto”.