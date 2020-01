Globo muda Insta da Vivi Guedes e seguimores ficam sem entender nada

Vivi Guedes deu adeus às redes sociais e os “seguimores” dela não estão nem um pouco contentes com isso. Na segunda-feira (25), como era esperado após o fim de “A Dona do Pedaço“, a Globo mudou o usuário de @estiloviviguedes para @pravcarrasar.

A alteração aconteceu depois que a personagem de Paolla Oliveira se “desligou” das redes sociais, como aconteceu no desfecho da novela. No penúltimo capítulo, transmitido na quinta-feira passada (21), Kim (Monica Iozzi) contou à blogueira sobre a negociação com a Rede Globo.

A ideia da nova conta é focar em lifestyle, moda, beleza, viagens, comportamento, e gastronomia, assuntos queridinhos da influencer. No entanto, o público não gostou da mudança. As primeiras novas publicações receberam diversos comentários negativos e críticas.

“Chato isso! Deveriam deixar o perfil da Vivi do jeito que estava! Poxa vida!”, lamentou uma ~internauta~. “Deveria deixar a personagem Vivi Guedes…”, comentou outra.

Outra seguidora, foi um pouco mais radical: “Como assim?! Estragaram o perfil! Deixando de seguir em 3, 2, 1”, escreveu.

E aí, o que você achou da mudança?