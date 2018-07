Glenda Kozlowski vê jogo com família de jogadores e chora com derrota

A jornalista Glenda Kozlowski, que está na Rússia acompanhando a Seleção Brasileira, se emocionou ao comentar a derrota do Brasil. Ela assistiu ao jogo ao lado de familiares dos jogadores, em especial Ana, a mãe de Fernandinho, que marcou o gol contra na partida com a Bélgica.

“Quando o lance apareceu no telão, que deu pra ver que a bola bateu no ombro de Fernandinho, ela falou: ‘meu Deus, foi com meu filho, ele não merecia”, contou Glenda.

Segundo a repórter, na volta do intervalo de jogo, os familiares dos jogadores se reuniram para rezar.

“Sou ex-atleta e o esporte é a cruel. Um ganha e outro perde, um se classifica e outro não. Daqui a quatro anos acontece tudo de novo.”