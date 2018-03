Gisele vai lançar livro em outubro

I´m excited to announce the publication of my book, “Lessons: My Path to a Meaningful Life.” Looking back on some of the experiences I have lived through these past 37 years, what I’ve learned, the values that guided me and the tools that have helped me become who I am, has been a profound and transformative experience. I’m happy I get to share with you my journey through many of the ups and downs that made me who I am today! (Link bio or http://bit.ly/LessonsbyGisele) ✨📔🤗 Animada para dividir com vocês o meu livro. Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui. http://bit.ly/LessonsbyGisele

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) on Mar 21, 2018 at 4:29am PDT