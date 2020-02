Gisele Bündchen come comida reutilizada

Gisele Bündchen está constantemente buscando novidades e promovendo ações para conscientizar as pessoas para a importância dos cuidados com o meio ambiente. Engajada em causas sustentáveis, a modelo compartilhou com seus fãs no Instagram uma foto ao lado de alguns amigos durante um jantar feito apenas com alimentos que seriam jogados fora.

“Jantar no restaurante WastED. Uma das melhores refeições que já tive. Não acredito que é feito exclusivamente com comidas que iriam ser desperdiçadas, é incrível. Dan Barber você é um gênio. #sustentabilidade #desperdíciodecomida #reutilizar #ideiasincríveis #comidadeliciosa”, disse.

Em abril, a top estará no Brasil para encerrar sua carreira nas passarelas.