Giovanna Antonelli está grávida!

Giovanna começou a namorar Leonardo

Nogueira, diretor da TV Globo, no final de 2009

Foto: AgNews

Assim como sua personagem em Viver a Vida, Giovanna Antonelli está esperando um bebê! Ela tem falado de sua felicidade aos quatro ventos, sobretudo pela grata novidade, curtida intensamente com o namorado, Leonardo Nogueira, diretor da TV Globo.

Um amigo próximo ao casal revelou que os dois ainda não escolheram possíveis nomes para a criança. Até porque ainda não sabem se é um menino ou uma menina, pois a gestação ainda está bem no início.

Entretanto, parece que será fácil deixar o nome do herdeiro para o Léo e, se for uma princesinha, para Giovanna. “Estamos sentindo que ela está torcendo para vir uma menina. Já o Léo, não esconde que deseja um menino!”, revelou essa pessoa que prefere não se identificar.

A química entre os futuros papais começou a rolar em novembro, nas primeiras semanas de gravação da novela da qual ele é um dos diretores. No final do ano, ambos não faziam mais questão de esconder o romance e Giovanna levou o novo amor para conhecer a família no sítio da artista na serra fluminense, onde passaram o Réveillon. Na ocasião, Léo foi apresentado a Pietro, de 5 anos, fruto do relacionamento da bela com o ex-marido Murilo Benício.

Além de Murilo, Giovanna já foi casada com Ricardo Medina e o empresário americano Robert Locascio. Já Leonardo Nogueira é ex-noivo de Monique Alfradique e ex-namorado de Fernanda Souza.