Gianecchini se inspirou em Ryan Gosling para papel na nova novela das 9

Nesta segunda (20), a gente vai conhecer as tramas e os personagens de “A Dona do Pedaço“, nova novela das 21h da TV Globo. As barreiras e sucessos na vida da protagonista Maria da Paz, vivida por Juliana Paes, prometem cativar o público com a história de superação e empreendedorismo da talentosa boleira.

Outro personagem que promete abalar as estruturas do público é o mau-caráter Régis, papel de Reynaldo Gianecchini, que é um baita playboy e aproveitador barato. Junto com Josiane (Agatha Moreira), filha da cozinheira espírito-santense, os dois pretendem dar um golpe no empreendimento de Maria.

Há dois anos longe da telinha, o ator conta que não teve muito tempo para trabalhar no personagem, já que estava pronto para atuar em outro folhetim. O jeito encontrado por ele foi se inspirar em atores que já haviam vivido caras charmosos em grandes sucessos – nacionais e internacionais. Em entrevista para o GShow, o galã contou que uma de suas referências é o astro de La La Land, Ryan Gosling.

“Ryan Gosling atuando é como eu imagino o meu personagem: está sempre bem-vestido, tem um charme, é seguro de si e não entrega tanto o jogo. Mas isso é apenas uma inspiração, porque novela é muito do dia a dia e da troca com o diretor e o autor”, revelou Gianecchini.

À espera da estreia da novela para saber da repercussão do público com o seu personagem, o artista contou ainda que não sabe se Régis é mesmo um vilão ou se o roteiro da trama vai redimir os erros que ele vai causar na vida de Maria da Paz. “Ele é um pouco mau-caráter, mas também é um cara muito legal. Então vou tentar dar o meu melhor para que ele ganhe o público, mesmo dando os tropeços dele”.