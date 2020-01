Gêmeas de Ivete Sangalo comemoram 1º aniversário com festa carnavalesca

View this post on Instagram

Meu Deus , sou grata! Que bênçãos em nossas vidas! Minhas princesas e meu príncipe, fazendo um carnaval nas nossas vidas e enchendo os nossos corações de muito amor! Recebemos com todo amor. Que dia mais lindo ! Saúde e proteção meus amores! Amamos vcs demais Obrigada a vcs por tantas mensagens de carinho. Acho lindo❤️🙏🏻 . My God, how grateful I am! What blessings in our lived! My princesses and my prince, doing a carnival in our lives and filling our hearts with lots of love! We receive it will all our love. What a beautiful day! Health and protection my lives! We love you very much Thank you all for the messages of love and affection. It is beautiful ❤🙏🏻