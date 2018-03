Gêmeas de Ivete mandam ‘recado’ para seguidores

A cantora Ivete Sangalo postou em seu Instagram uma foto com as filhas gêmeas, Marina e Helena, depois de amamentar e elas mandaram um “recado” para os seguidores: “Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinhos”, escreveu, em referência carinhosa aos fãs.

As bebês, que completaram um mês de vida no último dia 10 de março, aparecem deitadas no colo da cantora. “Quando a gente sai do OPEN BAR da nossa mãe!. Depois do peitão , denguinho sem fim!” Elas nasceram no sábado de Carnaval, em Salvador. Além delas, Ivete também é mãe de Marcelo.