Gabriela, Rodrigo e Tereza estão no paredão “fake” do BBB19

Aconteceu nessa noite de domingo (03) a formação do paredão falso do BBB19, um pouco mais cedo por causa da transmissão do Carnaval do Rio. Tiago Leifert e a produção do programa armaram vários truques para tirar os brothers da zona de conforto nessa berlinda, e teve até um sorteio para um brother indicar uma pessoa próxima.

O paredão fake vai funcionar da seguinte forma: o público de casa votará não em quem quer despejar da casa, e sim em quem merece uma imunidade. Na próxima terça-feira, o programa rolará normalmente e, na hora do mais votado sair da casa, a porta estará trancada e eles descobrirão que é apenas uma pegadinha.

Gabriela, Rodrigo e Tereza vão se enfrentar no paredão, mas se quiser saber como foi que isso se montou a gente explica.

Bem antes dos procedimentos costumeiros, Tiago Leifert introduziu a Urna Soberana. A líder Paula pegou uma urna para sortear um brother e, antes de qualquer coisa, ele teria de colocar uma pessoa no paredão. Mas não qualquer um, e sim alguém que estivesse sentado à direita ou à esquerda. Tereza foi sorteada e reagiu com choque à notícia de que teria de escolher entre Rodrigo e Danrley no paredão (as pessoas ao lado dela). Gaguejando um pouco, ela escolheu emparedar Rodrigo.

Após a urna, seguiu-se a rotina do programa. Rodrigo entregou o colar da imunidade em Danrley pela proximidade, o que deixou a líder sem muita escolha. Tanto que Paula comunicou que colocaria Gabriela no paredão, pois não tinha mais quem mandar. Ela citou, por exemplo, como não seria interessante colocar Alan pois ele já voltou várias vezes.

Após a votação secreta dos confinados, tivemos um empate. Tereza e Carolina ficaram com quatro votos cada, então coube à líder o voto de Minerva. Sem muita surpresa, Paula optou por jogar Tereza no paredão, até para defender sua amiga.

O resultado do paredão (fake) será conhecido após o Big Brother Brasil da próxima terça-feira (5)