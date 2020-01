Gabriela promete tomar atitude a respeito de comentários do BBB19

Sempre que acontece uma eliminação no BBB19, o brother da vez vai ao ‘Mais Você‘ de Ana Maria Braga bater um papo com a loira e tomar um café da manhã reforçado. Com Gabriela não foi diferente, e a sister teve a chance de falar sobre o jogo, as dificuldades… mas teve um certo assunto que quase não foi falado.

A participação de Gabriela seguiu o padrão de todas as entrevistas, com a exibição de vídeos recentes do programa e quase nada de novidade sendo dita. Podemos até dizer que a sister teve pouca coisa para contar que o público já não tinha acompanhado no confinamento. Em um raro momento de conversa inédita, Gabriela contou que usaria o dinheiro do prêmio para lutar por suas causas.

Na internet, as pessoas estranharam a falta de posicionamento de Gabriela a respeito das polêmicas frases de Paula. Rodrigo, que havia participado do ‘Mais Você’ na última quarta-feira, foi bem mais direto e fez um belo discurso contra racismo e intolerância religiosa, e Gabriela também foi vítima de muitos comentários maldosos na casa.

Bem perto do final da entrevista, Gabriela comentou por cima que viu algumas frases do programa, sobretudo sobre intolerância religiosa, e explicou que respeitou todo mundo na casa, e que tomaria atitudes. Ficou subentendido que ela preferiu não abordar o assunto no ‘Mais Você’, mas que ele não morreria ali.

Mesmo com várias frases preconceituosas, Paula segue no jogo e é uma das favoritas ao prêmio de um milhão e meio de reais.