Gabriela: Nacib flagra Tonico e Gabriela na cama

Gabriela se entregará as investidas de Tonico e Nacib pedará o casal no flagra

Foto: TV Globo/Divulgação

Chega ao fim o casamento de Gabriela (Juliana Paes) e Nacib (Humberto Martins). Ao saber que Tonico (Marcelo Serrado) está na casa da cozinheira, Zarolha (Leona Cavalli) corre para avisar o turco.

Em princípio, ele não acredita e até se enfurece com a quenga. No entanto, pega sua arma e decide tirar a prova. Ao chegar em casa, toma um choque ao flagrar a mulher na cama com o tabelião, que, covardemente, foge de cuecas.

Sem coragem, Nacib guarda o revólver e volta para o bar arrasado. “Vão dizer que sou corno manso. Gabriela estava nua na cama… Nua em pelo… Mais seu Tonico… Eu devia ter atirado. Devia”, desabafa o comerciante com João (Pascoal da Conceição).

Depois do acontecido, Gabriela é acolhida por dona Arminda (Neusa Maria Faro). Já Tonico, além de passar a vergonha de correr pela rua quase nu, ainda toma uma surra de Olga (Fabiana Karla), que não engole a traição.