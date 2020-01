Gabriela é a eliminada do BBB19 do primeiro paredão duplo

Chegamos ao superdomingo, um grande evento do BBB19 que prometeu várias atividades para animar o fim de semana do brasileiro. E o primeiro foi nada menos que uma eliminação relâmpago do paredão formado na noite de ontem (06), entre Gabriela e Rízia. E não é que a disputa foi apertada?

Como se fosse numa terça-feira tradicional, acompanhamos VTs mostrando a trajetória dos emparedados durante o programa, mas não teve muito tempo para firulas, afinal é superdomingo e o tempo urge! Tiago Leifert logo entrou no link para fazer o anúncio da saída de uma delas.

Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert fez questão de dizer que as duas participantes eram bem especiais. “Precisa ter muita coragem para mostrar suas inseguranças“, explicou o apresentador enquanto levantava a bola tanto de Rízia quanto de Gabriela. Ele passou então a apontar qualidades sobre cada uma das sisters, assim como seus defeitos. “Quem sai hoje, vai viver uma vida completamente diferente”, prometeu o apresentador antes de anunciar a saída da Gabriela com 60,64% dos votos.

Ao sair da casa, a sister foi recebida pela irmã que (literalmente) a derrubou no palco). Depois de se recompor, Tiago Leifert agradeceu o jogo que ela fez na casa. “É muito difícil mostrar como a gente é lá dentro”, declarou Gabriela após sua eliminação.