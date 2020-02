Gabriela Duarte: Só dá ela na telinha!

Gabriela acredita que cresceu como atriz: “Ninguém nasce sabendo: você aprende à medida que vive!”

Foto: Jairo Goldflus

Não bastasse sua presença em Passione, você está no ar em Sete Pecados, Por amor e Chiquinha Gonzaga. Como é assistir a si mesma em momentos tão distintos?

É muito maluco! Porque parece que emendo um trabalho no outro e eu não é assim. Preciso acabar um trabalho e me reciclar, viajar e viver a vida. Agora com filha [Manuela, 4 anos], então! E, de repente, em vários horários [risos]. Mas é um orgulho. São trabalhos que amei fazer.

Costuma ser crítica ao ver trabalhos que já fez?

Todo mundo é! Em Por Amor eu tinha 24 anos. Em Chiquinha Gonzaga também. Não tinha como saber das coisas. Ninguém nasce sabendo: você aprende à medida que vive! Vai fazendo, se exercitando, crescendo… Mas eu sou crítica, sim!

E esteticamente falando? Como você se vê aos 20 anos e agora?

Eu me olho e vejo como meu braço era fininho… Ai, que maravilha! Mas levo tudo na boa [risos].

Gabriela Duarte no ar em três momentos: Por Amor (1998), Chiquinha Gonzaga (1999) e Sete Pecados (2007)

Fotos: Divulgação/Rede Globo

O que tem achado de sua atuação em Passione?

Foi além de qualquer expectativa que poderia ter, pois consegui fazer algo que tem a ver com o que acredito e com quem eu sou: uma pessoa mais leve, menos preocupada com o que os outros acham. Não estou dizendo que isso seja ruim – acho ótimo! – mas não sou só isso sempre e o tempo todo.

Quais são seus planos para depois de Passione?

Retorno para São Paulo [ela nasceu em Campinas, SP] e vou me reciclar. Não vejo a hora de voltar para as minhas aulas de canto, de clown [palhaço]. Vou me meter aí em alguns cursos malucos [risos] .